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Брестские таможенники выявили крупную контрабанду на 1 млн рублей

Контрабанду на миллион рублей выявили Брестские таможенники. В пункте пропуска "Козловичи" польский перевозчик вез партию автозапчастей из Сербии в Грузию. Сканограмма фуры показала серьезное несоответствие между грузом и товаросопроводительными документами.

Было установлено, что фактически в грузовом отсеке перемещается на 2,5 тыс. единиц автозапчастей и сетевого оборудования больше, чем указано в документах. В отношении перевозчика Брестской таможней начат административный процесс
Базака Вера, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни

Попытка провести серый груз позволила бы сэкономить перевозчику порядка 240 тысяч рублей. Теперь, помимо растаможки,перевозчика ждет штраф до 30 % от стоимости контрабанды.

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