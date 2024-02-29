Брестские таможенники выявили крупную контрабанду на 1 млн рублей

Было установлено, что фактически в грузовом отсеке перемещается на 2,5 тыс. единиц автозапчастей и сетевого оборудования больше, чем указано в документах. В отношении перевозчика Брестской таможней начат административный процесс

Базака Вера, главный инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни