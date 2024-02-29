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Брестские таможенники выявили крупную контрабанду на 1 млн рублей
Контрабанду на миллион рублей выявили Брестские таможенники. В пункте пропуска "Козловичи" польский перевозчик вез партию автозапчастей из Сербии в Грузию. Сканограмма фуры показала серьезное несоответствие между грузом и товаросопроводительными документами.
Было установлено, что фактически в грузовом отсеке перемещается на 2,5 тыс. единиц автозапчастей и сетевого оборудования больше, чем указано в документах. В отношении перевозчика Брестской таможней начат административный процесс
Попытка провести серый груз позволила бы сэкономить перевозчику порядка 240 тысяч рублей. Теперь, помимо растаможки,перевозчика ждет штраф до 30 % от стоимости контрабанды.
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