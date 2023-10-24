Будьте внимательны! В Сети появилась поддельная страница интернет-банкинга Беларусбанка

В Сети появилась поддельная страница интернет-банкинга Беларусбанка. Правоохранители сообщают, что несколько человек уже попались на эту уловку мошенников. Так, решив оплатить с домашнего компьютера коммунальные платежи, два пользователя перешли по найденной ссылке https://ibank.asb-oz.com/. После ввода логина и пароля у обоих мужчин страница зависла, а с карты исчезли все деньги.