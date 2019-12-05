Будучи сильно пьяным, требовал у продавца магазина еще бутылку водки

А были ли деньги у покупателя, он так и не сказал продавцу магазина, когда требовал, будучи сильно пьяным, еще бутылку водки. Забегая вперед, скажем, что освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 2,4 промилле. Как итог - по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. По информации пинской милиции, к ним обратилась сотрудник магазина и рассказала об агрессивном поведение клиента после отказа продать алкоголь. Мужчина ударил ее по голове и разбил витрину. На месте выяснилось, что тот самый человек живет в том же доме, где и расположена торговая точка, но даже статус, возможно, постоянного покупателя не дает ему право вести себя по-хамски.



