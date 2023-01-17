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Бухгалтер два года обворовывала работодателя

По данным правоохранителей, к ним обратился индивидуальный предприниматель, обнаруживший, что с его банковского счета пропали 82 тысячи рублей.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями установили, что деньги похищены наемным бухгалтером. На протяжении двух лет фигурантка переводила на свой расчетный счет суммы, превышающие размер установленных выплат. Все это время женщина предоставляла работодателю подложные выписки со счета, где не отражала реальные финансовые операции, связанные с хищением. Следователи дали действиям фигурантки правовую оценку и возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.
Михаил Гаврук, заместителя начальника Советского РУВД Минска

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