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Бухгалтер фирмы в Минске повысила себе зарплату на… 10 тыс. рублей
Решила, что мало платят, и сама себе повысила зарплату на 10 тыс. рублей.
Следователи в Минске рассказали подробности уголовного дела в отношении бухгалтера столичной фирмы. 44-летняя женщина обвиняется в крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями - она находится под личным поручительством.
По информации ведомства, вопросы к работнице компании у директора возникли весной прошлого года. В то время в организации часто менялись главные бухгалтеры, и часть работы легла на плечи ныне обвиняемой. Дополнительно это не оплачивалось, что, по-видимому, женщину не устроило, и она радикально решила изменить ситуацию в свою пользу: несколько месяцев, имея доступ к счету фирмы, перечисляла на свою карту разные суммы. Для отвода глаз все 14 незаконных операций замаскировала в документах под рядовые платежи поставщикам.
В октябре прошлого года вакансия главного бухгалтера была закрыта, и директор фирмы дала указание женщине передать новому сотруднику электронный ключ доступа. Обвиняемая все выполнила, однако через полчаса покинула рабочее место. С тех пор на связь с коллегами она так и не вышла. Директор фирмы обратилась к аудитору для проведения проверки деятельности организации. Сверяя отчетность, специалист заметил, что сумма выплат заработной платы бухгалтеру значительно превышала сумму начислений. Руководитель обратилась в правоохранительные органы.На допросах женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.
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