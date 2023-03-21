Бухгалтер фирмы в Минске повысила себе зарплату на… 10 тыс. рублей

В октябре прошлого года вакансия главного бухгалтера была закрыта, и директор фирмы дала указание женщине передать новому сотруднику электронный ключ доступа. Обвиняемая все выполнила, однако через полчаса покинула рабочее место. С тех пор на связь с коллегами она так и не вышла. Директор фирмы обратилась к аудитору для проведения проверки деятельности организации. Сверяя отчетность, специалист заметил, что сумма выплат заработной платы бухгалтеру значительно превышала сумму начислений. Руководитель обратилась в правоохранительные органы.На допросах женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и полностью возместила причиненный ущерб.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета