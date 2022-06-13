Бухгалтер похитила 200 тыс. рублей со счета предприятия в Минском районе

Более 200 тыс. рублей похитила бухгалтер со счета предприятия в Минском районе. По данным следствия, 49-летняя дама на протяжении двух лет похищала деньги предприятия.

Женщина неофициально вела бухгалтерский учет в организации. С расчетного счета она проводила безналичные платежи в адрес фирмы, где занимала должность директора. В дальнейшем фигурантка либо перечисляла деньги себе на карт-счет, либо получала их в кассе.