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Был сторожем, стал фигурантом уголовного дела - житель Люблинского района устроил погром на предприятии

Сторож в Любанском районе устроил погром на предприятии, где работал. 51-летний охранник выпил, а дальше что-то пошло не так. Он схватил топор и начал крушить здание машинно-тракторного парка - разбил окно, повредил раму. Услышав странные звуки, прибежал коллега дебошира и попытался его успокоить, но успехом эти попытки не увенчались. Позже разбушевавшийся мужчина ушел, но не далеко. Естественно, дебоширом заинтересовались сотрудники милиции. Теперь он рискует стать фигурантом уголовного дела.

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