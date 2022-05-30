Быстрое знакомство на улице Зыбицкой закончилось для 35-летней минчанки уголовным преследованием

Быстрое знакомство закончилось уголовным преследованием. В милицию обратился 26-летний мужчина. По его словам, во время отдыха на улице Зыбицкой он познакомился с 35-летней минчанкой. В последующем пара продолжила ночь в номере отеля, а утром молодой человек обнаружил пропажу своего дорогостоящего телефона и 500 рублей. Оперативники уголовного розыска выяснили личность подозреваемой. Она признала вину и вернула похищенное. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за кражу.