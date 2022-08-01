Бывшего учителя из Гродненской области подозревают в педофилии

Взамен на сексуальные утехи - высокая успеваемость. Бывшего учителя одной из школ Гродненщины заключили под стражу. Мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении учеников. Подробности дела сегодня сообщили в СК. По их информации, фигурант на протяжении 7 лет совращал школьников старших классов: потерпевшим от 15 до 17 лет. За это он ставил им хорошие оценки по своему предмету, а в случае отказа угрожал карательными мерами. Сейчас известно о четырех подростках, ставших жертвами насилия со стороны своего преподавателя. По каждому факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.