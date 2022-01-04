Бывший ревнивый бойфренд взломал страницу экс-дамы в соцсети

История неоднозначная, но интересная для почитателей мелодрамы. В милицию обратилась жительница Молодечно, которая рассказала что, скорее всего, бывший бойфренд взломал ее страницу в соцсети. Причиной тому стала "поездка" девушки к больной бабушке. Но бабуле стало легче и в итоге барышня попала на ночевку к своему старому приятелю. При этом она поделилась этим интересным фактом со своей подругой в социальной сети. Но прочитать "секретную депешу" удалось и бывшему парню путешественницы. Дело в том, что ранее девушка сама давала пароль от своего аккаунта молодому человеку, чтобы убедить его в своей верности. После этого ревнивец из аккаунта вышел, но пароль запомнил, чем и воспользовался. Юноша авторизовался в чужом аккаунте и увидел сообщения, что некогда возлюбленная находится не дома, а на рандеву с другом. Эмоции захлестнули и обманутый, обиженный решился на месть. Он изменил пароль учетной записи своей экс-дамы сердца и отправил ее друзьям сообщения со своими мыслями, которые думает о бывшей и ее поступке.