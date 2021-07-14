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C поличным задержали дилера мефедрона - тайники с закладками юноша сооружал вблизи МКАД
C поличным задержали 20-летнего дилера мефедрона бойцы наркоконтроля. Тайники с закладками юноша сооружал вблизи МКАД. У парня нашли 76 свертков, общий вес психотропа почти 100 граммов. Установлено, что на интернет-магазин он работал на протяжении месяца. Позже была задержана и пара курьеров, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.
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