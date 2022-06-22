Cеть по распространению марихуаны вскрыли витебские бойцы наркоконтроля

Бойцы наркоконтроля из Витебска вскрыли сеть по распространению марихуаны. Все началось с задержания 35-летнего мужчины, который в своем автомобиле перевозил марихуану. Как выяснилось, витебчанин ее приобрел у 29-летнего дилера. Во время осмотра его квартиры были обнаружены несколько свертков с наркотиками.



Иван Царенко, начальник отдела УниПТЛ УВД Витебской области:

Эксперты установили, что найденными оказались более 100 граммов марихуаны. Ее витебчанин собирался реализовать в областном центре и его окрестностях.Спустя два часа правоохранители вышли еще на одного более крупного торговца дурманом. 44-летний житель Лиозненского района в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Выяснилось, что именно он занимался не только реализацией марихуаны, но и ее возделыванием. В отношении всех фигурантов следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.