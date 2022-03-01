Чем закончилась для подростка из Минска продажа вейпа через интернет

Проблемы с законом могут появиться у 2 подростков из Минска. Как рассказали в милиции, юноши похитили вейп у школьника. Об этом на спецлинию 102 сообщил сам семиклассник, который испарительное устройство продавал. Как выяснили правоохранители, парень нашел в Интернете потенциального покупателя. В виртуальной переписке они договорились о встрече, на которую на деле явились двое молодых людей – им 16 и 17 лет. Во время сделки парни взяли электронную сигарету якобы для того, чтобы получше рассмотреть товар, но, не расплатившись, с ним сбежали. В тот же день правоохранители по приметам установили и задержали обоих подозреваемых.