Чем закончились заплыв через реку, обрыв шланга от газового баллона и пожар на поле фермерского хозяйства - подробности от службы МЧС

Обзор чрезвычайных происшествий у Елизаветы Лакотко.

2 человека пострадали на пожаре в Чашникском районе. По предварительной информации, женщина готовила на террасе, когда от газового баллона оторвался шланг. В итоге на поваре вспыхнула одежда, пламя перекинулось и на баню. Огонь потушил ее муж. Супруги получили серьезные ожоги.

Короткое замыкание проводки - вероятная причина возгорания гаража в Лидском районе. Пламя вспыхнуло внутри блочного строения. Обошлось без пострадавших и весомых убытков.

Непотушенная сигарета могла спровоцировать пожар в Сморгони. Прохожий увидел, что горит балкон квартиры, и позвонил на линию 101. Спасатели были на месте через несколько минут. Хозяин жилища находился дома и уже пытался справиться с пламенем, ему помогли спасатели. Эвакуация соседей погорельца не понадобилась.

Последствия непогоды в Гродненской области. Порывистый ветер валил деревья на дорогу, провода и машины. Только в областном центре спасатели 7 раз помогали коммунальникам распиливать деревья.

В Вороновском районе бойцы МЧС спасали от огня урожай. Пламя разбушевалось на поле фермерского хозяйства. Около 30 минут понадобилось, чтобы укротить стихию. Спасено полгектара зерновых на корню. Причина ЧП выясняется.

Еще один инцидент в поле уже Дрогичинского района. Работники местного хозяйства справились с огнем своими силами. Им удалось отвоевать у пламени 60 гектаров посевов озимой пшеницы.

По факту пожара на поле в Новогрудском районе возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что возгорание произошло в результате обрыва линии электропередачи. По предварительной версии, провода упали из-за неосторожных действий водителя-тракториста. Уничтожено около 20 гектаров урожая. Сумма ущерба составила почти 59 тысяч рублей.