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Через подвал в жилище - жулик необычным способом пробирался в дом жертвы
Через подвал в жилище - жулик весьма необычным способом пробирался в жилище жертвы. Последняя даже не сразу поняла, что в ее доме был посторонний, а она сама лишилась сбережений. Инцидент в Жабинковском районе. 54-летняя женщина обратилась к правоохранителям за помощью, у нее пропали деньги - 650 рублей. Дама рассказала, что несколько дней подряд входная дверь в подвал ее дома была приоткрыта, но сразу женщина не придала этому значения. А вот когда пересчитала сбережения, обнаружила недостачу. Вскоре оперативники вышли на злоумышленника.
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