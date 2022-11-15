Через подвал в жилище - жулик необычным способом пробирался в дом жертвы

Через подвал в жилище - жулик весьма необычным способом пробирался в жилище жертвы. Последняя даже не сразу поняла, что в ее доме был посторонний, а она сама лишилась сбережений. Инцидент в Жабинковском районе. 54-летняя женщина обратилась к правоохранителям за помощью, у нее пропали деньги - 650 рублей. Дама рассказала, что несколько дней подряд входная дверь в подвал ее дома была приоткрыта, но сразу женщина не придала этому значения. А вот когда пересчитала сбережения, обнаружила недостачу. Вскоре оперативники вышли на злоумышленника.