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Через пункт пропуска "Козловичи" пытались незаконно ввезти товары на сумму свыше 4,5 млн рублей
Товары на сумму свыше 4,5 млн рублей пытались ввезти незаконно на территорию ЕАЭС, что позволило бы нарушителям сэкономить на таможенных платежах порядка 320 тысяч рублей. Аферу раскрыли таможенники в пункте пропуска "Козловичи". По документам в фуре MAN из Польши везли партию женской и мужской одежды, аксессуаров для нее. Однако картина реальная сильно отличалась от данных в бумагах. Лишь часть продукции соответствовала заявленным в документах позициям. Еще около 98.5 тысячи единиц товара отличалось от указанного в документах. Экономия на уплате таможенных платежей составила бы около 320 тысяч рублей. По данному факту начат административный процесс.
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