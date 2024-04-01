3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Четыре человека погибли в Барановичах, мужчина жег мусор, а сжег сарай, житель Березовского района разводил костер и получил ожоги - подробности от спасателей
Блок новостей от спасателей от Алены Лешкевич.
Следователи устанавливают причину гибели четырех человек на пожаре в Барановичах. Минувшей ночью в частном доме при разборе завалов сотрудники МЧС нашли тела хозяина сгоревшего дома и его троих гостей, среди которых и одна женщина. Все - жители этого города в возрасте от 43 до 51 года. Основной версией причины пожара является неосторожное курение.
Предположительно та же причина гибели мужчины в Рогачевском районе. Сильный пожар накануне произошел в деревне Канава. Здесь сгорел дом и три соседних сарая. На полу в комнате было обнаружено обгоревшее тело хозяина жилого строения. Предположительно, мужчина курил в постели.
Мужчина разводил костер и получил ожоги в Березовском районе. Известно, что он хотел ускорить процесс с разжиганием огня и воспользовался бензиновой горелкой. На нем вспыхнула одежда. Мужчина госпитализирован.
В Логойском районе местный житель жег мусор, а сжег сарай. В МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого помещения. Никто не пострадал. Оказалось местный житель, когда сжигал сухую траву, оставил костер без присмотра, из-за чего допустил возгорание строения.
Спасатели вытащили собаку, которая провалилась под лед в Уфе. Она так замерзла, что не могла передвигаться сама. Животное отогревать забрали домой очевидцы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все