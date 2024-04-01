Четыре человека погибли в Барановичах, мужчина жег мусор, а сжег сарай, житель Березовского района разводил костер и получил ожоги - подробности от спасателей

Блок новостей от спасателей от Алены Лешкевич.



Следователи устанавливают причину гибели четырех человек на пожаре в Барановичах. Минувшей ночью в частном доме при разборе завалов сотрудники МЧС нашли тела хозяина сгоревшего дома и его троих гостей, среди которых и одна женщина. Все - жители этого города в возрасте от 43 до 51 года. Основной версией причины пожара является неосторожное курение.

Предположительно та же причина гибели мужчины в Рогачевском районе. Сильный пожар накануне произошел в деревне Канава. Здесь сгорел дом и три соседних сарая. На полу в комнате было обнаружено обгоревшее тело хозяина жилого строения. Предположительно, мужчина курил в постели.

Мужчина разводил костер и получил ожоги в Березовском районе. Известно, что он хотел ускорить процесс с разжиганием огня и воспользовался бензиновой горелкой. На нем вспыхнула одежда. Мужчина госпитализирован.



В Логойском районе местный житель жег мусор, а сжег сарай. В МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого помещения. Никто не пострадал. Оказалось местный житель, когда сжигал сухую траву, оставил костер без присмотра, из-за чего допустил возгорание строения.