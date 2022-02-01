Члены организованной преступной группы по распространению наркотиков задержаны в Бресте

Накануне молодой человек забрал из тайника под Брестом полкилограмма психотропа и привез его в съемную квартиру. Девушка расфасовала товар на закладки, которые планировалось разложить в городе. В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Работа по установлению других участников преступной группы продолжается.

Артур Королев, начальник УНиПТЛ УВД Брестской области