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Члены организованной преступной группы по распространению наркотиков задержаны в Бресте
Молодая пара из Бреста задержана за сбыт 500 граммов мефедрона. В ходе спецоперации сотрудники наркоконтроля взяли в оборот 20-летнего парня и его 22-летнюю спутницу, которые работали на виртуальный наркомаркет и были членами организованной преступной группы по распространению наркотиков.
Накануне молодой человек забрал из тайника под Брестом полкилограмма психотропа и привез его в съемную квартиру. Девушка расфасовала товар на закладки, которые планировалось разложить в городе. В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Работа по установлению других участников преступной группы продолжается.
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