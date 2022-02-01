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Члены организованной преступной группы по распространению наркотиков задержаны в Бресте

Молодая пара из Бреста задержана за сбыт 500 граммов мефедрона. В ходе спецоперации сотрудники наркоконтроля взяли в оборот 20-летнего парня и его 22-летнюю спутницу, которые работали на виртуальный наркомаркет и были членами организованной преступной группы по распространению наркотиков.

Накануне молодой человек забрал из тайника под Брестом полкилограмма психотропа и привез его в съемную квартиру. Девушка расфасовала товар на закладки, которые планировалось разложить в городе. В отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Работа по установлению других участников преступной группы продолжается.
Артур Королев, начальник УНиПТЛ УВД Брестской области


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