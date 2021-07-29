ЧП-дайджест

Спасатели пришли на помощь водителю, который оказался зажат в авто после ДТП. Инцидент произошел накануне днем на трассе Минск - Радошковичи вблизи деревни Казеково. Оказалось, что машина угодила в металлическое ограждение. После этого легковушку практически разрезало на части. Водитель был в сознании, но выбраться не мог. С помощью гидравлического инструмента спасатели отжали конструкции и достали мужчину. После его передали медикам. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В Славгороде ребенок напоролся на проволоку: на помощь пришли спасатели. Так, накануне вечером в дежурную службу 112 поступило сообщение, что пострадал школьник. Спустя 3 минуты сотрудники МЧС прибыли к месту вызова. Выяснилось, что правая нога 10-летнего мальчика была насквозь пробита металлической проволокой. При помощи специнструмента спасатели перекусили прут. Извлечением проволоки уже занялись медики в больнице.

Белорусские спасатели уже шестые сутки продолжают тушение серьезного пожара на торфяниках в Петриковском районе. Как сообщают в МЧС, ликвидация осложняется жарой и дефицитом воды. В самые пиковые моменты площадь возгорания составляла до 200 гектаров. Спустя несколько дней площадь удалось сократить почти втрое. На месте продолжают работать сотни бойцов МЧС, десятки единиц техники, в том числе авиация. Отмечается, что пожар на торфяниках в Петриковском районе один из самых крупных за последние годы в Беларуси.