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ЧП дайджест
Елизавета Лакотко
. Подборка самых горячих новостей.
Пожар в общежитии
Короткое замыкание проводки - названа основная версия причин крупного пожара в Минске. ЧП произошло накануне вечером в общежитии на улице Гурского. Из окон пятого этажа шел черный дым, жильцов в комнате не было. Бойцы МЧС эвакуировали постояльцев двух уровней - всего 150 человек, из них 80 детей. Пожар потушили, однако пламя успело уничтожить личные вещи погорельцев, закопчен интерьер.
Горящий окурок
На пожаре по улице Щербакова в столице спасено 2 человека. Вероятная причина возгорания - непотушенная сигарета. Пламя вспыхнуло в подвале пятиэтажки - загорелся мусор. Бойцы МЧС на свежий воздух вывели мужчин. Они госпитализированы с диагнозами "ожоги" и "отравление дымом". Эвакуация жильцов дома не понадобилась.
Во власти огня
Крики и пламя… Это кадры жуткого пожара под Петербургом - вспыхнула квартира в 12-этажке на улице Столичной. Из-за огня верхние уровни высотки оказались заблокированы, эвакуировано 20 человек. Барышне удалось выбраться из огненной ловушки - спасателей она дожидалась на подоконнике. Ее и молодого человека увезли в больницу.
Двойной удар
В США после аварии пожарная машина протаранила колонку АЗС. Инцидент произошел в Детройте. Изначально на перекрестке возле заправки столкнулись спецтранспорт и внедорожник. От удара джип врезался в столб, а авто спасателей отбросило на колонку и рядом стоящий фургон - вспыхнуло пламя. Пострадали 7 человек. Сообщается, что полученные травмы незначительные.
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