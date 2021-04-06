ЧП дайджест

Елизавета Лакотко

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Пожар в общежитии

Короткое замыкание проводки - названа основная версия причин крупного пожара в Минске. ЧП произошло накануне вечером в общежитии на улице Гурского. Из окон пятого этажа шел черный дым, жильцов в комнате не было. Бойцы МЧС эвакуировали постояльцев двух уровней - всего 150 человек, из них 80 детей. Пожар потушили, однако пламя успело уничтожить личные вещи погорельцев, закопчен интерьер.

Горящий окурок

На пожаре по улице Щербакова в столице спасено 2 человека. Вероятная причина возгорания - непотушенная сигарета. Пламя вспыхнуло в подвале пятиэтажки - загорелся мусор. Бойцы МЧС на свежий воздух вывели мужчин. Они госпитализированы с диагнозами "ожоги" и "отравление дымом". Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

Во власти огня

Крики и пламя… Это кадры жуткого пожара под Петербургом - вспыхнула квартира в 12-этажке на улице Столичной. Из-за огня верхние уровни высотки оказались заблокированы, эвакуировано 20 человек. Барышне удалось выбраться из огненной ловушки - спасателей она дожидалась на подоконнике. Ее и молодого человека увезли в больницу.

Двойной удар