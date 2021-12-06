ЧП-дайджест 6 декабря

Какие ЧП произошли в Беларуси, расскажет Карина Пашкова. Она собрала материалы от службы спасения.





В Браславском районе спасатели пришли на помощь косуле

Она провалилась под лед в пятидесяти метрах от берега озера. Бойцы МЧС вместе с очевидцем при помощи спасательной доски и веревки вытащили животное и передали работникам национального парка "Браславские озера", которые после осмотра отпустили косулю в лес.

Спасатели достали из колодца мужчину

Провалился на глубину 15 метров. В Клецком районе спасатели достали из колодца мужчину. Неогороженная бетонная шахта находилась недалеко от заброшенного дома. Когда бойцы МЧС приехали на место, пострадавший находился в сознании. Спасатели спустили ему пояс, вторую веревку с карабином закрепили на дереве, так и вытащили. С травмами мужчина был доставлен в больницу.

В Славгороде был спасен мужчина на пожаре

Накануне утром сотрудникам МЧС поступил сигнал о том, что в одном из подъездов дома по улице Карла Маркса стоит плотный дым. Уже на месте выяснилось: задымление в квартире на третьем уровне, и, по словам жильцов, в помещении может быть человек - хозяин апартаментов. Он живет один. На кухне спасатели обнаружили мужчину. Его вынесли на свежий воздух. С отравлением продуктами горения пострадавшего доставили в больницу.

В Ельске горела мебельная фабрика

Повреждены 2 лакокрасочные камеры и готовая продукция (50 стульев и 50 столов). Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших. Сообщение о пожаре на горячую линию 101 поступило от сторожа. Стоит отметить, что в момент возникновения ЧП работы в помещении не велись. Рассматриваемая версия -нарушение технологического процесса (самовозгорание лакокрасочных отложений).