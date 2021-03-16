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ЧП - дайджест
О пожарах и не только Елизавета Лакотко.
Огонь унес жизнь пенсионерки в Витебском районе. О том, что полыхает частный дом, в МЧС сообщила местная жительница. К приезду спасателей жилище уже было во власти стихии. Во время тушения пожара под завалами огнеборцы нашли тело хозяйки строения. Женщина жила одна. Версий, из-за чего произошло ЧП, несколько.
А причиной пожара в столичном магазине могло стать короткое замыкание. Возгорание произошло в цокольном помещении многоэтажки по улице Семеняко. В результате ЧП поврежден холодильник, закопчены стены. Пострадавших нет, эвакуация жильцов не понадобилась.
Курение в постели едва не стоило жизни хозяину квартиры в Минском районе. Соседи погорельца учуяли запах гари и вызвали спасателей. Сообщается, что из-под двери жилища шел дым, на стук постоялец не реагировал. Тогда огнеборцы взломали замок и в дымовой завесе нашли мужчину. Он отравился продуктами горения.
Под лед реки Свислочь в Минске провалился мужчина, его удалось спасти. Известно, что в момент происшествия он рыбачил в 20 метрах от берега. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "переохлаждение".
Как известно, в помощи нуждаются не только люди. В Гомеле кот угодил в ловушку, и хозяйка не смогла сама вызволить питомца.
Спасатель развернул лестницу и поднялся на третий этаж. Кота спасли и вернули в заботливые руки любящего человека.
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