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ЧП-дайджест новостей от спасателей
И продолжит эфир обзор новостей от спасателей. Его подготовил Юрий Шевчук.
В Гродно на новой дороге в результате проливных дождей обвалился грунт. Провал на объездной трассе оказался настолько серьезным, что в яму рухнул фонарный столб, часть нового асфальта и пешеходной дорожки. Место обвала оперативно огородили водоналивными блоками, а на тротуарной дорожке установили запрещающие знаки. Благодаря этим мерам никто не пострадал.
В Дятловском районе спасатели помогли мужчине выбраться из болота. Сообщается, что грибник по пояс увяз в трясине вблизи деревни Клишевичи. Бойцы МЧС обнаружили мужчину в 400 метрах от дороги. Как выяснилось, 67-летний житель Лиды приехал на поезде за грибами. Мужчина заблудился и увяз в болотистой местности, где и провел более часа. Сообщается, что медицинская помощь спасенному не потребовалась.
В Гомеле бойцы МЧС спасли пенсионера, повисшего на балконе. Инцидент случился в жилом доме по улице Минской. По предварительной информации, 80-летний мужчина пытался открыть верхнюю защелку окна, но оступился и оказался снаружи балкона. Через две минуты на помощь к пенсионеру приехали спасатели. С помощью автолестницы они поднялись на третий этаж и помогли пенсионеру. Сообщается, что в медицинской помощи мужчина не нуждался.
Авиация МЧС продолжает ликвидировать пожары в Турции. Только за один день два вертолета Ми-8 наших спасателей налетали 5 с половиной часов, выполнено 20 сбросов воды на очаги пожаров. Вылеты прошли вблизи аэродромов базирования белорусов - в районе городов Кешан иСеферихисар. Помимо непосредственно работы по ликвидации очагов возгораний в труднодоступных местах, белорусские авиаторы доставляют турецких спасателей к местам чрезвычайных ситуаций. Что касается обстановки в белорусских лесах, за минувшие сутки пожаров в экосистемах нет. Однако на неделе синоптики обещают теплую погоду. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
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