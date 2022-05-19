ЧП-дайджест о происшествиях по линии МЧС

Владимир Королев расскажет о самых горячих новостях

Докшицкий р-н

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка в Докшицком районе. Там девочка утонула в озере. ЧП случилось в деревне Замосточье. В какой-то момент малышка исчезла со двора частного дома. Родители бросились на ее поиски и нашли девочку в водоеме неподалеку от жилища. Реанимационные мероприятия результата не дали. Спасти девочку, которой в июне должно было исполниться два года, не удалось.

Пинский р-н

В Пинском районе пенсионер получил ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. В тамбуре частного дома загорелись вещи на полу. 80-летний мужчина самостоятельно потушил возгорание, а после вызвал себе скорую. По какой причине произошел пожар, не сообщается.

Казахстан