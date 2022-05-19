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ЧП-дайджест о происшествиях по линии МЧС
Владимир Королев расскажет о самых горячих новостях
Докшицкий р-н
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели ребенка в Докшицком районе. Там девочка утонула в озере. ЧП случилось в деревне Замосточье. В какой-то момент малышка исчезла со двора частного дома. Родители бросились на ее поиски и нашли девочку в водоеме неподалеку от жилища. Реанимационные мероприятия результата не дали. Спасти девочку, которой в июне должно было исполниться два года, не удалось.
Пинский р-н
В Пинском районе пенсионер получил ожоги, пытаясь самостоятельно справиться с огнем. В тамбуре частного дома загорелись вещи на полу. 80-летний мужчина самостоятельно потушил возгорание, а после вызвал себе скорую. По какой причине произошел пожар, не сообщается.
Казахстан
Сварочные работы во время реконструкции стали причиной крупного пожара в центре Алматы. ЧП случилось в одном из павильонов развлекательного спортивного комплекса - в нем велись ремонтные работы. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Дым окутал несколько районов города. Практически сразу после возгорания рухнула крыша. Во время ЧП строители находились на улице, пострадавших нет.
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