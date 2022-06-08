ЧП-дайджест о самых горячих новостях

Пожар разыгрался в квартире на 5 этаже дома на улице Восточной. Об этом на спецлинию 101 сообщили соседи. В одной из комнат прибывшие на вызов спасатели нашли 75-летнюю хозяйку, она не пострадала. В другой комнате, где произошло возгорание, на полу лежал ее бывший супруг. 76-летнего мужчину с отравлением дымом увезли в больницу. По предварительной версии МЧС, пожар спровоцировал незатушенный окурок.

Ивье

Из-за тлеющей сигареты предположительно загорелся жилой дом в Ивье. Эту версию рассматривают в МЧС. О том, что из-под крыши жилища выбивается пламя, а внутри может быть пожилой человек, в спасательную службу сообщили соседи. До приезда экипажей МЧС клубы дыма заметил патруль ГАИ и поспешил на помощь.

Когда мы приехали, увидели пылающую крышу дома. Также вместе с нами на личном автомобиле подъехал замначальника Ивьевского РОЧС Казакевич. Он побежал осматривать входную дверь. Мы находились с обратной стороны дома, увидели, что в доме находится мужчина, просит о помощи. Втроем мы вместе подбежали к этому мужчине, открыли окно и достали из пылающего дома, передали скорой помощи. Виталий Куц, старший инспектор ОГАИ Ивьевского РОВД

Медики осмотрели 88-летнего мужчину. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Известно, что пенсионер живет один. Однако теперь ему придется найти новую временную крышу над головой.

Стародорожский р-н

В воде оборвалась жизнь мужчины из Минского региона. Его бездыханное тело спасатели вытащили накануне из реки Оресса недалеко от деревни Горки (это Стародорожский район). В МЧС рассказали, что мужчине было 36 лет. Почему ныне погибший не смог выбраться на берег, выясняют специалисты.

Борисов