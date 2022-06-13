3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ЧП-дайджест о самых горячих новостях
Минск
За минувшие выходные в Беларуси утонули 13 человек, в их числе ребенок. Вместе с жарой люди буквально хлынули к водоемам, однако многие пренебрегают простыми правилами безопасности. Самое распространенное – злоупотребление алкоголем. Как результат шокирующая статистика: всего за неделю на водоемах погибли 29 человек. МЧС напоминает: купаться стоит только на официальных пляжах, где гарантированно можно рассчитывать на специализированную помощь спасателей. Вместе с тем места отдыха милиция взяла под усиленное наблюдение. К патрулированию привлечены и сотрудники ОМОНа. Чтобы обеспечить безопасный отдых, правоохранители инспектируют пляжи не только пешком, но и на водном транспорте. Тех, кто не понимает предупреждения, могут привлечь к административной ответственности.
Светлогорский и Калинковичский районы
В это же время фиксируются не совсем сезонные ЧП – в Светлогорском и Калинковичском районах люди потерялись в лесу. В первом случае мужчина не вернулся с рыбалки. Поисково-спасательный отряд "Симуран" обнаружил его в районе поймы Березины на противоположном берегу и перевез на лодке обратно. В другом случае пенсионер отправился за грибами и сбился с пути. Обнаружили мужчину местные жители, а спасатели на своем транспорте доставили его домой. В обоих эпизодах медицинская помощь не потребовалась.
Ветковский район
Достаточно необычная история приключилась в Ветковском районе. 60-летний мужчина сначала поехал на машине в гости к знакомому, а потом в лес за грибами. С его слов, во время движения он потерял сознание и пришел в себя только от боли, увидел, что автомобиль стоит на проселочной дороге и охвачен огнем. Он самостоятельно покинул салон и пешком направился к знакомому. Машину тушить даже не пытался. Позже пенсионер почувствовал себя хуже и вызвал скорую помощь. С ожогами правой руки, шеи и головы его госпитализировали в реанимацию. Одна из версий возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
Гомельский район
В Гомельском районе мужчина провалился в колодец. Сообщение спасателям поступило около шести утра накануне. Оказалось, что пострадавший на своем участке проводил работы по гидроизоляции в технологическом углублении для водяной насосной станции. Когда он красил внутренние стенки битумной мастикой, то потерял сознание и упал. Мужчину при помощи спасательной веревки и маски вытянули на свежий воздух. После осмотра медиками пострадавшего доставили в больницу.
Мозырь
Почти две с половиной сотни человек оказались на улице. В ночь с субботы на воскресенье вспыхнул один из блоков общежития Мозырского педагогического университета. На 6-м уровне 12-этажного здания комната горела открытым пламенем. Еще до прибытия подразделений МЧС все жильцы, услышав звук сирены, самостоятельно эвакуировались. ЧП произошло в комнате студента второго курса. В этот момент он находился на общей кухне. Пожар ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. В результате инцидента поврежден интерьер. Одна из версий возгорания – проблемы с электрооборудованием.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все