ЧП-дайджест о самых горячих новостях

Минск

За минувшие выходные в Беларуси утонули 13 человек, в их числе ребенок. Вместе с жарой люди буквально хлынули к водоемам, однако многие пренебрегают простыми правилами безопасности. Самое распространенное – злоупотребление алкоголем. Как результат шокирующая статистика: всего за неделю на водоемах погибли 29 человек. МЧС напоминает: купаться стоит только на официальных пляжах, где гарантированно можно рассчитывать на специализированную помощь спасателей. Вместе с тем места отдыха милиция взяла под усиленное наблюдение. К патрулированию привлечены и сотрудники ОМОНа. Чтобы обеспечить безопасный отдых, правоохранители инспектируют пляжи не только пешком, но и на водном транспорте. Тех, кто не понимает предупреждения, могут привлечь к административной ответственности.

Светлогорский и Калинковичский районы

В это же время фиксируются не совсем сезонные ЧП – в Светлогорском и Калинковичском районах люди потерялись в лесу. В первом случае мужчина не вернулся с рыбалки. Поисково-спасательный отряд "Симуран" обнаружил его в районе поймы Березины на противоположном берегу и перевез на лодке обратно. В другом случае пенсионер отправился за грибами и сбился с пути. Обнаружили мужчину местные жители, а спасатели на своем транспорте доставили его домой. В обоих эпизодах медицинская помощь не потребовалась.

Ветковский район

Достаточно необычная история приключилась в Ветковском районе. 60-летний мужчина сначала поехал на машине в гости к знакомому, а потом в лес за грибами. С его слов, во время движения он потерял сознание и пришел в себя только от боли, увидел, что автомобиль стоит на проселочной дороге и охвачен огнем. Он самостоятельно покинул салон и пешком направился к знакомому. Машину тушить даже не пытался. Позже пенсионер почувствовал себя хуже и вызвал скорую помощь. С ожогами правой руки, шеи и головы его госпитализировали в реанимацию. Одна из версий возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Гомельский район

В Гомельском районе мужчина провалился в колодец. Сообщение спасателям поступило около шести утра накануне. Оказалось, что пострадавший на своем участке проводил работы по гидроизоляции в технологическом углублении для водяной насосной станции. Когда он красил внутренние стенки битумной мастикой, то потерял сознание и упал. Мужчину при помощи спасательной веревки и маски вытянули на свежий воздух. После осмотра медиками пострадавшего доставили в больницу.

Мозырь