ЧП на переезде: на путях в Михановичах застряла фура

Вытащили застрявшую фуру за мгновение до поезда. В Минском районе инспекторы ГАИ помогли избежать катастрофы на железнодорожном переезде. Один из очевидцев рассказал, что на путях в Михановичах застряла фура. Экипаж незамедлительно отправился на место инцидента. Инспекторы вызывали спецтехнику и уведомили дежурного о происшествии. Во время оказания помощи сработала сигнализация, оповещающая о приближении состава. Фуру удалось оттащить менее чем за минуту до проезда пассажирского поезда сообщением Минск - Гомель.