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ЧП в частной школе Минска - возбуждено уголовное дело
Пренебрегли безопасностью школьных занятий и не проконтролировали поведение учеников. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора столичного учреждения образования "Смарт Скул" из-за инцидента, случившегося 15 сентября. По информации ведомства, одна из младших учениц получила травмы. Какие именно и при каких обстоятельствах - не уточняется. 54-летняя руководитель школы и другие ее работники, чтобы избежать проблем, попытались скрыть факт инцидента.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Главным следственным управлением в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С участием подозреваемой проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Изъята необходимая документация. В ходе расследования также будет проверена правомерность оказания образовательных услуг указанным учреждением.
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