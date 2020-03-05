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ЧП в Солигорске: в одной из шахт пострадали люди, один погиб

По данным следователей,накануне подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с горной породой. В результате пострадали 8 работников предприятия. Они были доставлены в больницу.Водитель автомобиля от полученных травм скончался. На месте работали следователи. Оперативной группе пришлось спустится на глубину 600 метров, что бы установить картину случившегося.

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