ЧП в Солигорске: в одной из шахт пострадали люди, один погиб

По данным следователей,накануне подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с горной породой. В результате пострадали 8 работников предприятия. Они были доставлены в больницу.Водитель автомобиля от полученных травм скончался. На месте работали следователи. Оперативной группе пришлось спустится на глубину 600 метров, что бы установить картину случившегося.



