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ЧП в Витебском регионе: дерево упало рядом с двумя женщинами, одна из них погибла

Последствия сильного ветра на минувших выходных привели к трагедии в Витебском регионе. В Городке дерево упало рядом с двумя женщинами - одна из них погибла. О ЧП спасателям сообщили сотрудники милиции. Как рассказали в МЧС, пострадавших нашли лежащими на земле, старшую прижало ветками. Женщину освободили, однако позже медики констатировали ее смерть. Дочь погибшей оставалась в сознании, но испытывала острую боль в ноге. Ее госпитализировали.

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