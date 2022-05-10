Чрезвычайные происшествия за 10 мая

Пожар в жилом доме в поселке Лынтупы Поставского района унес жизнь 86-летней пенсионерки

В огне оборвалась жизнь пенсионерки из Поставского района. Смертельное пламя, по информации МЧС, разыгралось накануне утром, 9 мая, в одном из жилых домов городского поселка Лынтупы. Когда прибывшие на место ЧП спасатели нашли 86-летнюю хозяйку жилища, та признаков жизни уже не подавала, медики констатировали ее смерть. Из-за чего произошла трагедия, сейчас выясняют специалисты.



Непотушенный окурок едва не стоил жизни мужчинам - в Витебске 9 мая горела многоэтажка



В Витебске о возгорании в многоэтажке на улице Мира на спецлинию 112 сообщили накануне ближе к полуночи. Как рассказали в МЧС, входная дверь в одну из квартир была приоткрыта. Спасатели зашли туда и обнаружили в кухне на полу мужчину в бессознательном состоянии. Как выяснится, он находился в гостях. Хозяина квартиры найдут на площадке второго этажа - тот был пьян и самостоятельно выйти на улицу не мог. Обоих передали медикам и увезли в больницу. Как предварительно выяснили в спасательной службе, мужчинам едва не стоил жизни брошенный непотушенный окурок.



В Гомеле 10 мая тлеющая сигарета спровоцировала пожар в квартире жилого дома

