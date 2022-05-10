ЧПЗона X

Чрезвычайные происшествия за 10 мая

Пожар в жилом доме в поселке Лынтупы Поставского района унес жизнь 86-летней пенсионерки

В огне оборвалась жизнь пенсионерки из Поставского района. Смертельное пламя, по информации МЧС, разыгралось накануне утром, 9 мая, в одном из жилых домов городского поселка Лынтупы. Когда прибывшие на место ЧП спасатели нашли 86-летнюю хозяйку жилища, та признаков жизни уже не подавала, медики констатировали ее смерть. Из-за чего произошла трагедия, сейчас выясняют специалисты.

Непотушенный окурок едва не стоил жизни мужчинам - в Витебске 9 мая горела многоэтажка

В Витебске о возгорании в многоэтажке на улице Мира на спецлинию 112 сообщили накануне ближе к полуночи. Как рассказали в МЧС, входная дверь в одну из квартир была приоткрыта. Спасатели зашли туда и обнаружили в кухне на полу мужчину в бессознательном состоянии. Как выяснится, он находился в гостях. Хозяина квартиры найдут на площадке второго этажа - тот был пьян и самостоятельно выйти на улицу не мог. Обоих передали медикам и увезли в больницу. Как предварительно выяснили в спасательной службе, мужчинам едва не стоил жизни брошенный непотушенный окурок.

В Гомеле 10 мая тлеющая сигарета спровоцировала пожар в квартире жилого дома

Тлеющая сигарета, предположительно, спровоцировала пожар в Гомеле сегодня ночью. Эту версию сейчас рассматривают в МЧС. По данным портала 112.by, огонь разыгрался в квартире на пятом этаже дома на улице Дворникова. Приезда экипажей МЧС хозяин ожидал на улице. После осмотра бригадой скорой помощи 61-летнего мужчину с предварительным диагнозом "отравление дымом" и ожогами госпитализировали. Из соседней квартиры спасатели эвакуировали девушку и парня. Они не пострадали.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все