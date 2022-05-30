Чрезвычайные происшествия за 30 мая

Тлеющая сигарета спровоцировала пожар в Рогачеве

Тлеющая сигарета, предположительно, спровоцировала пожар в Рогачеве. Эту версию сейчас рассматривают в МЧС. Сообщение о том, что из окна частного дома на улице Урицкого выбивается густой дым, на спецлинию 112 поступило в минувшую субботу. Прибывшие спасатели нашли в кухне хозяина и помогли ему выбраться на улицу. После осмотра бригадой скорой помощи 47-летнего мужчину (он живет один) отпустили, госпитализация ему не понадобилась.



В Витебске из огня 30 мая ночью спасли пенсионера и его сына



В Витебске из огня 30 мая спасли пенсионера и его сына. Еще два десятка человек эвакуировали. По информации спасательной службы, о пожаре в квартире на 4 этаже в доме на улице Мира сообщили соседи. Одного из пострадавших бойцы МЧС нашли в коридоре, другого чуть позже в комнате. Оба к тому моменту были уже без сознания. Их передали медикам. 50-летнего мужчину и его отца 77 лет с предварительным диагнозом "отравление дымом" госпитализировали. Со слов соседей, родственники злоупотребляют спиртным. В МЧС предположили, что жизни мужчин едва не оборвались из-за брошенного незатушенного окурка.



В Копыльском районе школьник и его отец провалились в сооружение времен войны



В Копыльском районе помощь спасателей понадобилась школьнику и его отцу, которые провалились в сооружение времен войны. Инцидент произошел накануне, когда родители с двумя детьми остановились возле поля недалеко от деревни Рудное. По данным портала 112.by, 35-летний мужчина и его сын 9 лет подошли поближе осмотреть долговременную огневую точку и в какой-то момент оказались на 4-метровой глубине. Мужчина жаловался на боль в ноге, его вытащили наверх при помощи специального снаряжения. После пострадавших госпитализировали.

В Пинском районе недалеко от городского поселка Логишин произошло ДТП

