Что будет, если выбросить бутылку с 19-го этажа и повредить чужое авто?

В то утро фигурант, употребив в одной из квартир алкоголь, выбросил бутылку с балкона 19-го этажа и попал в автомобиль. Сумма ущерба составила свыше 1000 рублей.Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска