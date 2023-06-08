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Что будет, если выбросить бутылку с 19-го этажа и повредить чужое авто?

Нетрезвый мужчина бросил бутылку с 19-го этажа и повредил чужой автомобиль. О случившемся хозяин машины рассказал милиционерам. Оперативники установили, что это дело рук 43-летнего соседа потерпевшего.

В то утро фигурант, употребив в одной из квартир алкоголь, выбросил бутылку с балкона 19-го этажа и попал в автомобиль. Сумма ущерба составила свыше 1000 рублей.Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление против половой неприкосновенности. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска

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