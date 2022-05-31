Своевременная оплата труда и расчеты с сотрудниками. Спорные моменты мониторит прокуратура. Изучив ситуацию, в надзорном ведомстве пришли к выводу, что некоторые организации буквально оставляют на произвол судьбы своих работников. В этом году, благодаря вмешательству прокуратуры, по всей стране несколько тысяч работников смогли получить заработную плату, которую им задолжали некогда. А это, между прочим, свыше 7,5 миллиона рублей. И только в Минске прокуроры защитили трудовые права тысячи человек.

Что делать, если работодатель не хочет выплатить заработанные деньги, в материале Александра Камовича.

Как прокормить семью, когда на работе не платят… Именно в такую ситуацию попал Сергей Секунов и его коллеги - работники столичной строительной фирмы. Говорит, до 2021 года работа была в радость, проблем с выплатами никогда не было. Но прошлой осенью пришлось уже обращаться в самые разные инстанции.

В заложниках ситуации оказались больше 40 человек. И как выяснила прокурорская проверка, размер задолженности достигал 400 тысяч руб. Надзорное ведомство предписало исправить ситуацию, руководителя ОАО привлекли к административной ответственности. Параллельно, из-за регулярных невыплат, к делу подключились МВД и СК.





Как итог - прокуратура возбудила уголовное дело за служебную халатность по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора. Вследствие небрежного отношения к службе он не исполнил положения коллективного договора общества, которыми предусмотрены обязанности нанимателя по оплате труда работников. Однако имел реальную на то возможность. Указанные противоправные действия повлекли тяжкие последствия в виде нарушения конституционных прав работников. Антон Загоровский, прокурор Советского района Минска

На особом контроле тему зарплат держат в прокуратуре. В поле зрения надзорного ведомства не только права работников, но и тех, с кем трудовые отношения прекратили. Речь идет об организациях в стадии ликвидации.

В текущем году благодаря вмешательству прокуратуры по всей стране несколько тысяч работников смогли получить заработную плату на общую сумму свыше 7,5 млн. рублей. К примеру, только в Минске прокуроры защитили трудовые права более 1 300 граждан. Размер выплаченной им заработной платы составил 3,7 млн. рублей. Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры Беларуси

Не оставить гражданина наедине с проблемой. Если человек попал в трудную ситуацию, ему нужно помочь и обеспечить достойной работой - такое требование к работодателям и администрациям не раз звучало на самом высоком уровне. Тем же работодателям, кто не готов работать ни по закону, ни по совести, будет дана правовая оценка.