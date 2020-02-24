Специалисты выясняют причину смертельного пожара в Витебском районе

ЧП случилось накануне в деревне Красный Двор. Горел частный дом. Когда спасатели приехали на место, стихия охватила здание и хозпостройку. Частично обрушилась крыша дома. Известно, что в жилище обосновался товарищ хозяев. Это 53-летний мужчина, официально нигде не работал. Его тело под завалами обнаружили бойцы МЧС. Огонь уничтожил крышу постройки, повреждены стены и имущество.



