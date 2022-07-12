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Что произошло на дорогах Беларуси 12 июля 2022 г.
Далее в программе обзор дорожной обстановки. Его подготовил Владимир Королев.
Минский р-н
Протаранил микроавтобус и грузовик. Авария с участием автомобиля каршеринга произошла в Минском районе. Очевидцы прислали нам на программу последствия ДТП в Гатово. От удара легковой автомобиль столкнул микроавтобус с дороги, а сам врезался в припаркованный ЗиЛ. Обстоятельства происшествия выяснит дорожная милиция. О пострадавших не сообщается.
Лидский р-н
Смертельная авария в Лидском районе. Там "Урал" с прицепом сбил пенсионерку на электровелосипеде. Женщина попала под колеса лесовоза во время объезда. С тяжелыми травмами 78-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.
Могилев
И еще одно смертельное ДТП в Могилеве. Водитель микроавтобуса остановился на перекрестке, чтобы пропустить женщину. Шофер заметил, что в соседней полосе приближается Renault на высокой скорости. Мужчина стал сигналить, но не смог предупредить опасность, в этот момент пешехода сбила Renault. От полученных травм 36-летняя жительница Могилева скончалась на месте. В момент аварии на перекрестке не работал светофор.
Рогачевский р-н
Учащийся Рогачевского колледжа пытался угнать трактор и мотоцикл, чтобы быстрее доехать домой из соседней деревни. Возвращаясь из гостей, 17-летний парень попытался завести сельхозмашину. В салон он попал, разбив стекло. Дважды местная жительница пыталась спугнуть угонщика, парень сбежал. А вот заведенная техника работала до утра, пока в ней не сгорел насос подачи топлива. Вскоре юноша попытался угнать мотоцикл, откатив его в поле. Но и тут удача отвернулась - владелец сделал скрытый тумблер отключения зажигания. В отношении парня возбуждено уголовное дело по факту покушения на угон транспортных средств.
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