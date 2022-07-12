Что произошло на дорогах Беларуси 12 июля 2022 г.

Далее в программе обзор дорожной обстановки. Его подготовил Владимир Королев.

Минский р-н

Протаранил микроавтобус и грузовик. Авария с участием автомобиля каршеринга произошла в Минском районе. Очевидцы прислали нам на программу последствия ДТП в Гатово. От удара легковой автомобиль столкнул микроавтобус с дороги, а сам врезался в припаркованный ЗиЛ. Обстоятельства происшествия выяснит дорожная милиция. О пострадавших не сообщается.

Лидский р-н

Смертельная авария в Лидском районе. Там "Урал" с прицепом сбил пенсионерку на электровелосипеде. Женщина попала под колеса лесовоза во время объезда. С тяжелыми травмами 78-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.

Могилев

И еще одно смертельное ДТП в Могилеве. Водитель микроавтобуса остановился на перекрестке, чтобы пропустить женщину. Шофер заметил, что в соседней полосе приближается Renault на высокой скорости. Мужчина стал сигналить, но не смог предупредить опасность, в этот момент пешехода сбила Renault. От полученных травм 36-летняя жительница Могилева скончалась на месте. В момент аварии на перекрестке не работал светофор.

Рогачевский р-н