Чудом уцелел житель Бреста во время неудачного ремонта

Как сообщает МЧС, в гараже на улице Мошенского произошел взрыв, который разнес внутренние перегородки двух смежных боксов. Благо, пожар после этого не начался. Мужчина при этом получил ожоги, с которыми и попал в больницу. Как рассказал сам пострадавший, в тот день он решил подсушить строительным феном нанесенный накануне гидроизоляционный слой. Когда включил инструмент, произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Несущие конструкции не повреждены. Разрушенные кирпичные перегородки разобрали рабочие еще до приезда оперативной группы спасателей.