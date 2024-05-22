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Cпециалисты киберразведки раскрыли схему онлайн-мошенничества

Схему онлайн-мошенничества раскрыли специалисты киберразведки. Милиция при силовой поддержке бойцов ОМОН задержала 32-летнего минчанина.

По сообщению ГУВД, на первом этапе мужчина незаконно приобретал реквизиты банковских карт, которые были похищены у жителей стран Европы и Африки. Затем использовал их данные для оплаты товаров в белорусских онлайн-гипермаркетах. Создавал личные кабинеты под вымышленными именами и указывал номера телефонов, купленные у дропов. А уже третьи лица забирали товары в пунктах выдачи.

Сколько работала схема, не уточняется, известно, что незаконно аферист приобрел дорогие смартфоны, ноутбук, наушники и другую технику на сумму более 50 тыс. рублей. Все это уходило в другие руки по цене ниже рыночной.

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