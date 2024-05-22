Cпециалисты киберразведки раскрыли схему онлайн-мошенничества

По сообщению ГУВД, на первом этапе мужчина незаконно приобретал реквизиты банковских карт, которые были похищены у жителей стран Европы и Африки. Затем использовал их данные для оплаты товаров в белорусских онлайн-гипермаркетах. Создавал личные кабинеты под вымышленными именами и указывал номера телефонов, купленные у дропов. А уже третьи лица забирали товары в пунктах выдачи.