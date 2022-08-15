Поставские "коллекторы": дама с командой крепких парней пыталась выбить долг у знакомого

Боевой подход к решению вопроса продемонстрировала дама вПоставах. Она попыталась выбить долг у знакомого. Для этого решительная женщина собрала команду из крепких парней и отправилась к дому товарища. К слову, цена вопроса - 170 рублей, именно столько он задолжал. Мужчину избили.

Позже специалисты установили, что по отношению к пострадавшему было применено насилие, не опасное для жизни и здоровья. И все же это не менее 10 ударов кулаками.Чтобы подчеркнуть серьезность намерений, визитеры угрожали и пистолетом, но желаемого так и не получили. Тогда незваные гости ушли. А на линию 102 поступило сообщение о происшествии.