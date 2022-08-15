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Поставские "коллекторы": дама с командой крепких парней пыталась выбить долг у знакомого
Боевой подход к решению вопроса продемонстрировала дама вПоставах. Она попыталась выбить долг у знакомого. Для этого решительная женщина собрала команду из крепких парней и отправилась к дому товарища. К слову, цена вопроса - 170 рублей, именно столько он задолжал. Мужчину избили.
Позже специалисты установили, что по отношению к пострадавшему было применено насилие, не опасное для жизни и здоровья. И все же это не менее 10 ударов кулаками.Чтобы подчеркнуть серьезность намерений, визитеры угрожали и пистолетом, но желаемого так и не получили. Тогда незваные гости ушли. А на линию 102 поступило сообщение о происшествии.
Вскоре всех троих задержали. Один из фигурантов выдал правоохранителям кобуру, два газовых баллона и пистолет. Проверка показала, что он пневматический, однако неисправный. Непригодными для использования оказались и баллоны. Следователи возбудили уголовное дело.
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