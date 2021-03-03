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Дайджест ЧП
Обошлось без жертв
Обошлось без жертв на пожаре в Кобрине. Пламя вспыхнуло в здании Белпочты. Информация о происшествии сразу поступила на линию 101. Когда спасатели были на месте, из окон на третьем уровне шел дым. Все люди, которые на момент возгорания были в здании, самостоятельно его покинули еще до приезда огнеборцев. Стихия уничтожила часть имущества, это документы, стеллажи, закопчены стены. Точную причину возгорания выясняют.
Пожар на пилораме
Потолок, крыша и имущество внутри уничтожены - таковы последствия пожара на пилораме в Толочинском районе. Сейчас выясняется, что послужило причиной возгорания. Сообщение о ЧП спасателям поступило накануне вечером. Расположена постройка по улице Зеленой в деревне Жукнево. Быстро стихия охватила здание. Несмотря на усилия огнеборцев, избежать материальных потерь не удалось.
Погибли на пожаре
Неосторожное обращение с огнем - одна из версий смертельного пожара в Браславском районе. Там в одной из местных деревень горел частный дом. В это время в здании был хозяин и его сестра. Позже в ходе тушения пожара их тела были обнаружены на полу под обрушившимися конструкциями. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждены кровля, стены и имущество.
Неосторожность при курении?
А на пожаре в Речице бойцы МЧС спасли двух человек. Сообщение о возгорании поступило около половины второго ночи. Горел дом по улице Огородной. Когда приехали сотрудники МЧС, из окон дома шел дым. Из жилища спасатели вынесли на воздух сожительницу хозяина строения, а позже вызволили и самого мужчину. Он от госпитализации отказался. А вот даму доставили в больницу. Предварительно пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
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