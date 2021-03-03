Дайджест ЧП

Обошлось без жертв

Обошлось без жертв на пожаре в Кобрине. Пламя вспыхнуло в здании Белпочты. Информация о происшествии сразу поступила на линию 101. Когда спасатели были на месте, из окон на третьем уровне шел дым. Все люди, которые на момент возгорания были в здании, самостоятельно его покинули еще до приезда огнеборцев. Стихия уничтожила часть имущества, это документы, стеллажи, закопчены стены. Точную причину возгорания выясняют.

Пожар на пилораме

Потолок, крыша и имущество внутри уничтожены - таковы последствия пожара на пилораме в Толочинском районе. Сейчас выясняется, что послужило причиной возгорания. Сообщение о ЧП спасателям поступило накануне вечером. Расположена постройка по улице Зеленой в деревне Жукнево. Быстро стихия охватила здание. Несмотря на усилия огнеборцев, избежать материальных потерь не удалось.

Погибли на пожаре

Неосторожное обращение с огнем - одна из версий смертельного пожара в Браславском районе. Там в одной из местных деревень горел частный дом. В это время в здании был хозяин и его сестра. Позже в ходе тушения пожара их тела были обнаружены на полу под обрушившимися конструкциями. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме повреждены кровля, стены и имущество.

Неосторожность при курении?