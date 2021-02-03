Спасен на пожаре

Обошлось без жертв на пожаре в Горецком районе. Там в агрогородке Добрая горел частный дом. Хозяина жилища вызволили еще до приезда бойцов МЧС. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчину госпитализировали. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное. Тем временем жилище заполнил дым. Огнеборцы пламя потушили, однако огонь повредил имущество в здании. На момент возгорания хозяин дома был в одной из комнат, мужчина был пьян и самостоятельно выйти не мог. Точную причину ЧП теперь установят специалисты.

Оперативная помощь

А в Новолукомле из горящей квартиры женщину спасли сотрудники МЧС. Сообщение о происшествии поступило накануне днем, апартаменты заполнил дым. Квартира на пятом уровне в доме по улице Набережной. В жилище спасатели попали через балкон, входная дверь была заперта. Уже внутри огнеборцы обнаружили женщину, она лежала на кровати. Ее вывели на улицу и передали медикам. С диагнозом «отравление продуктами горения» даму госпитализировали. Очаг пожара находился на кухне, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Рассматриваемая версия ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Смертельный пожар