Дайджест чрезвычайных ситуаций

Смерть на пожаре

В Бешенковичском районе на пожаре погибла пенсионерка. Сообщение о ЧП в агрогородке Камоски поступило накануне вечером. Когда спасатели прибыли на место, то дом горел открытым пламенем, при этом частично обрушилась крыша. В ходе тушения пожара и разборки строительных конструкций в одной из комнат нашли труп 85-летней хозяйки. Пожар ликвидировали. Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. В настоящее время рассматривается несколько возможных версий - это неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Еще один пенсионер погиб на пожаре - трагедия произошла в Ушачском районе. Пламя вспыхнуло накануне в райцентре. Прибывшие спасатели сразу приступили к тушению горящего дома. В это время внутри жилища находился сын хозяйки дома, мужчина-пенсионер. Он не смог самостоятельно выбраться из дома, его тело нашли в одной из комнат. Строение сильно пострадало. Рассматривается версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасение бабушки

В Бобруйске на пожаре спасли пенсионерку - она в больнице. ЧП произошло сегодня утром в райцентре. Прибывшие бойцы МЧС наблюдали сильное задымление в квартире на 4-м этаже. Со слов соседей, внутри находилась пенсионерка, которая проживает одна. Спасатели поднялись в квартиру и в одной из комнат обнаружили женщину, хозяйку квартиры. Спасатели вынесли пострадавшую на свежий воздух и передали медикам.

С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" ее доставили в больницу. В результате пожара повреждена кровать и постельные принадлежности в соседней комнате, закопчены стены и потолок.

Пожар на производстве

Конструктивный недостаток электрооборудования мог стать причиной серьезного пожара на предприятии в Гомеле. ЧП произошло накануне в цеху по производству обоев.

По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что на территории объекта и внутри цеха сильное задымление. Когда пожар разгорался, в помещении находились 15 человек. Они сами смогли покинуть здание. Пожарликвидировали. В результате повреждена установка по очистке трафаретов, закопчены стены и потолок в производственном участке цеха и в помещении моечной. Технологический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Сработала сигнализация

Во время пожара в одном из оздоровительных центров Минска пришлось эвакуировать 200 человек - никто не пострадал. ЧП произошло сегодня утром. Пожарные прибыли на сработку сигнализации. По прибытии подразделений к месту по внешним признакам ничего не наблюдалось. В ходе разведки работники МЧС установили, что в сауне оздоровительного центра горела деревянная обшивка. Загорание ликвидировали. В результате происшествия закопчено помещение, повреждено оборудование в электрощите.

Вызволили из "плена"

На трассе М8 в Гомельском районе перевернулась фура - водитель оказался зажат в кабине.

Инцидент произошел накануне в двух километрах от агрогородка Новая Гута. В дежурную службу позвонили очевидцы. Оказалось, что шофер не может выбраться из салона фуры DAF. Прибывшие спасатели при помощи стеклореза вскрыли лобовое стекло. Бойцы смогли забраться в салон и вынести водителя. Затем его передали медикам. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ночной автопожар