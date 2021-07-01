Дайджест дорожных происшествий

В Минске 13-летний мальчик попал в ДТП

13-летний мальчик попал в ДТП. Инцидент произошел накануне в столице в вечерний час пик. Школьник на велосипеде пересекал перекресток на улице Горецкого, как говорят в ГАИ, на зеленый сигнал светофора. В этот момент 50-летний водитель автомобиля Toyota выезжал с прилегающей территории, но при повороте налево сбил ребенка. В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу.





В Минске в ДТП на улице Кальварийской пешеход скончался на месте

В ДТП на столичной улице Кальварийской пешеход скончался на месте. Около двух часов ночи 26-летний водитель Mercedes сбил человека. В ГАИ сообщают, что мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На месте инцидента работала следственно-оперативная группа и эксперты. Личность погибшего пока не установлена. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.





В Гомеле 18-летний водитель устроил массовое ДТП

18-летний водитель устроил массовое ДТП. Парень ехал на Toyota RAV4 по улице Междугородней в Гомеле. Как говорят в ГАИ, он неправильно выбрал скорость движения, не смог вовремя затормозить. В результате врезался в припаркованный Opel Zafira, который от удара отбросило на другую машину. После столкновения Toyota попала в неуправляемый занос, пересекла полосу встречного движения и остановилась только на тротуаре, врезавшись в забор. В ДТП пострадала 18-летняя девушка-пассажир Toyota, которая ехала на заднем сидении. Ей была оказана помощь в больнице. В ГАИ добавили, что стаж вождения 18-летнего водителя всего 10 месяцев.