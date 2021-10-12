Дайджест дорожных происшествий

Водитель BMW двигался по улице Железнодорожной в сторону Уманской. Шофер не уступил путь пешеходу, последний переходил на разрешающий сигнал светофора. Как итог - ДТП. В результате столкновения пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

Свыше двух промилле алкоголя зафиксировала проверка - накануне вечером девушка на Volkswagen протаранила пять машин. Автоледи двигалась по улице Брестской, когда зацепила припаркованные авто, среди них BMW, Infiniti, Mazda, Suzuki и Kia. Девушка, которая была за рулем, не имеет водительского удостоверения, к тому же она была пьяна. Рядом с ней на пассажирском сидении был супруг, владелец авто, он также был нетрезв.