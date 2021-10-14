Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 13 октября

В Минске на улице Ермака под колеса внедорожника попал 5-летний ребенок

Известно, что водитель на автомобиле Volvo сбил мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.





В Добруше в ДТП пострадала десятилетняя девочка

По предварительной информации, водитель на Mitsubishi ехал по пр. Луначарского. На закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. В аварии травмы получила малолетняя пассажирка Volkswagen. Она госпитализирована.





Лобовое столкновение произошло в Столинском районе

Еще одно лобовое столкновение произошло в Столинском районе. По информации ГАИ, Audi 80 во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Golf. В результате происшествия водитель и пассажир Audi, а также пассажирка Volkswagen с травмами были доставлены в больницу.





ДТП под Гродно