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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 13 октября

В Минске на улице Ермака под колеса внедорожника попал 5-летний ребенок

Известно, что водитель на автомобиле Volvo сбил мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.


В Добруше в ДТП пострадала десятилетняя девочка

По предварительной информации, водитель на Mitsubishi ехал по пр. Луначарского. На закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. В аварии травмы получила малолетняя пассажирка Volkswagen. Она госпитализирована.


Лобовое столкновение произошло в Столинском районе

Еще одно лобовое столкновение произошло в Столинском районе. По информации ГАИ, Audi 80 во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Golf. В результате происшествия водитель и пассажир Audi, а также пассажирка Volkswagen с травмами были доставлены в больницу.


ДТП под Гродно

Под Гродно водитель с 10-дневным стажем устроил аварию, в которой пострадали пять человек. Авария произошла в агрогородке Обухово. На улице Школьной на Т-образном перекрестке 18-летний водитель Volkswagen наскочил на бордюр, вылетел с дороги и оказался в мелиоративном канале. Шофер, и все его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных последствий. Участники ДТП отделалась ушибами и ссадинами.

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