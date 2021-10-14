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Информация о происшествиях на дорогах Беларуси за 13 октября
В Минске на улице Ермака под колеса внедорожника попал 5-летний ребенок
Известно, что водитель на автомобиле Volvo сбил мальчика, когда тот внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
В Добруше в ДТП пострадала десятилетняя девочка
По предварительной информации, водитель на Mitsubishi ехал по пр. Луначарского. На закруглении дороги он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. В аварии травмы получила малолетняя пассажирка Volkswagen. Она госпитализирована.
Лобовое столкновение произошло в Столинском районе
Еще одно лобовое столкновение произошло в Столинском районе. По информации ГАИ, Audi 80 во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Golf. В результате происшествия водитель и пассажир Audi, а также пассажирка Volkswagen с травмами были доставлены в больницу.
ДТП под Гродно
Под Гродно водитель с 10-дневным стажем устроил аварию, в которой пострадали пять человек. Авария произошла в агрогородке Обухово. На улице Школьной на Т-образном перекрестке 18-летний водитель Volkswagen наскочил на бордюр, вылетел с дороги и оказался в мелиоративном канале. Шофер, и все его пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных последствий. Участники ДТП отделалась ушибами и ссадинами.
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