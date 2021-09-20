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Дайджест дорожных происшествий
В ГАИ обнародовали фотографии с места аварии Кая Метова под Минском
ДТП случилось в Воложинском районе в субботу вечером. Предварительно установлено водитель за рулем Toyota не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Сбив столб, автомобиль оказался кювете. Артиста, который был на заднем сиденье, доставили для обследования в больницу. Кай Метов ехал на концерт в Гродно, но из-за аварии день города прошел без его участия.
Мы задели отбойник, отлетели вправо, сшибли столб. И он погасил скорость и не дал нам перевернуться. Мы упали в кювет не кувырком, а юзом.Патрульные наряды приехали в течение 10-15 минут. Но первыми к нам на помощь пришли простые рядовые белорусы, которые остановили свои машины.
Еще один столб сбили на столичной МКАД
Там БМВ врезался в осветительную мачту и перевернулся. Инцидент произошел в районе Долгиновского тракта. Перед падением машина столкнулась с Audi, из соседней полосы. В результате ДТП оба водителя и девушка пассажир баварца были доставлены в больницу.
Еще одна авария с опрокидыванием в Минске
Водитель за рулем БМВ, проезжая перекресток Аэродромная-Чкалова не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Седан протаранил разделительное ограждение, выехал на встречную, где машина перевернулась. С травмами шофер был госпитализирован.
По факту смертельной аварии в Стародорожском районе возбуждено уголовное дело
Там водитель попал под колеса собственного трактора. Предварительно установлено, что во время движения тракторист открыл дверь кабины и пытался отрегулировать зеркало заднего вида, но потерял равновесие, упал на дорогу и попал под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Водитель потерял сознание - это предварительная причина аварии в Дзержинском районе
"Лада" съехала в кювет и врезалась в водосливную трубу. В результате аварии пассажир с травмами был доставлена в больницу.
Авария в Бресте
Не учел погодные условия и состояние дороги, выбрал небезопасную скорость. Это предварительная версия аварии в Бресте. На Кобринском путепроводе. 18-летний парень за рулем Škoda не справился с управлением, попал в занос, дважды врезался в отбойник и столкнулся с Volkswagen. В аварии пострадавших нет, оба водителя были пристегнуты.
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