Дайджест дорожных происшествий

В ГАИ обнародовали фотографии с места аварии Кая Метова под Минском

ДТП случилось в Воложинском районе в субботу вечером. Предварительно установлено водитель за рулем Toyota не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Сбив столб, автомобиль оказался кювете. Артиста, который был на заднем сиденье, доставили для обследования в больницу. Кай Метов ехал на концерт в Гродно, но из-за аварии день города прошел без его участия.

Мы задели отбойник, отлетели вправо, сшибли столб. И он погасил скорость и не дал нам перевернуться. Мы упали в кювет не кувырком, а юзом.Патрульные наряды приехали в течение 10-15 минут. Но первыми к нам на помощь пришли простые рядовые белорусы, которые остановили свои машины. Кай Метов, певец





Еще один столб сбили на столичной МКАД

Там БМВ врезался в осветительную мачту и перевернулся. Инцидент произошел в районе Долгиновского тракта. Перед падением машина столкнулась с Audi, из соседней полосы. В результате ДТП оба водителя и девушка пассажир баварца были доставлены в больницу.





Еще одна авария с опрокидыванием в Минске

Водитель за рулем БМВ, проезжая перекресток Аэродромная-Чкалова не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Седан протаранил разделительное ограждение, выехал на встречную, где машина перевернулась. С травмами шофер был госпитализирован.





По факту смертельной аварии в Стародорожском районе возбуждено уголовное дело

Там водитель попал под колеса собственного трактора. Предварительно установлено, что во время движения тракторист открыл дверь кабины и пытался отрегулировать зеркало заднего вида, но потерял равновесие, упал на дорогу и попал под заднее колесо трактора. От полученных травм мужчина скончался на месте.





Водитель потерял сознание - это предварительная причина аварии в Дзержинском районе

"Лада" съехала в кювет и врезалась в водосливную трубу. В результате аварии пассажир с травмами был доставлена в больницу.





Авария в Бресте