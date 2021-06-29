Погоня с ветерком может обойтись 17-летнему бесправнику из Костюковичского района в 3 200 рублей

Вечером инспекторы ГАИ увидели водителя и пассажира без шлемов на мопеде. Инспектор подал сигнал об остановке, но он был проигнорирован. Петляя из стороны в сторону, двое парней решили скрыться. В результате погони водитель и его пассажир были задержаны. В отношении юного гонщика составлены 7 протоколов, в том числе за создание аварийной обстановки и вождение без прав.





В пригороде Барановичей на трассе М1 грузовик, перевозивший молочную продукцию, врезался в опору моста

По одной из версий, на дорогу выбежала косуля, и, чтобы избежать столкновения, водитель попытался объехать животное, но не справился с управлением. В аварии никто не пострадал, а вот машина получила серьезные повреждения, груз частично уничтожен.





Водитель за рулем "опеля" попал в аварию в Лунинецком районе

Накануне вечером 45-летний мужчина выбрал небезопасную скорость, в результате чего машина потеряла управление. Автомобиль съехал в кювет, где и опрокинулся, пострадавшего доставили в больницу.





Поездка на велосипеде закончилась госпитализацией для 11-летнего школьника в Минске

Недалеко от Национальной библиотеки парень попал под колеса такси. Инцидент случился на нерегулируемом переходе на дороге, параллельной проспекту Независимости, когда подросток пересекал дорогу. Обстоятельства ДТП выясняют следователи и инспекторы ГАИ.





В Лиде накануне водитель "фольксвагена" не заметил пенсионерку на переходе

Во время оформления ДТП инспекторы предположили, что водитель пьян, и это подтвердило освидетельствование -0,7 промилле. В протоколе опроса 53-летний водитель указал, что накануне выпивал, а в момент ДТП вез дочь к врачу. В результате аварии 72-летняя женщина была доставлена в реанимацию городской больницы.





В Ставропольском крае полицейские остановили автобус, не предназначенный для движения

Вез пассажиров с неисправными тормозами и без колеса. В Ставропольском крае полицейские остановили автобус, не предназначенный для движения. Сообщается, что рейс направлялся из Махачкалы в Ростов-на-Дону, а значит, машина на момент разбирательств проехала больше половины пути - 600 км. Случилась ли поломка по дороге или автобус в таком виде вышел на маршрут - не сообщается.