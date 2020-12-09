3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Дайджест дорожных происшествий
В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника
Выпил пива и решил на машине съездить по делам. В Клецке экипаж ГАИ преследовал нетрезвого бесправника, обошлось без пострадавших. Так, накануне инспекторы, проезжая по деревне Синявка, обратили внимание на автомобиль "мазда", который двигался навстречу. Водитель и пассажир были не пристегнуты. Но когда инспекторы подали сигнал об остановке, водитель решил уехать. Погоня длилась пару километров, в итоге шофер остановился у обочины. Мужчина пояснил, что весь день занимался ремонтом автомобиля и в процессе выпил 1,5 литра пива, после чего решил съездить на автомобиле по делам. По данным МВД, содержание алкоголя вдвое превышало допустимую норму. При этом в 2013 году его уже лишали прав. С тех пор водитель так их и не восстановил.
Смертельная авария на олимпийской трассе
Минувшей ночью столкнулись сразу 3 автомобиля. По информации ГАИ, 50-летний водитель фуры Scania врезался в стоящий грузовик Volvo, тот ударом сдвинуло с места, и он столкнулся с фурой Mercedes. В результате ДТП шофер Scania от полученных травм умер на месте происшествия еще до приезда медиков.
В Могилеве раскрыли угон, совершенный два дня назад
Владелец "Опель-Омега" утром обнаружил свой автомобиль не на привычном месте и с разобранной рулевой колонкой, после чего позвонил в милицию. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и достаточно быстро нашли подозреваемых.
Обстоятельства ДТП с пешеходом в Гомеле выясняют специалисты
Накануне поздно вечером на улице Мазурова под колеса городского транспорта попал 18-летний парень. Предварительно известно, сообщает ГАИ, он находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал проезжую часть не по правилам. Это произошло вблизи перехода непосредственно перед автобусом. В результате происшествия юноша получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в нейрохирургическое отделение.
ДТП в Логойском районе
Машина в кювете – водитель в больнице. Так закончилась поездка для 37-летнего минчанина в Логойском районе. Как считают в ГАИ, мужчина неправильно выбрал скорость, в результате чего не справился с управлением и вылетел с трассы. В итоге "Форд-Фокус" опрокинулся - водитель с открытой черепно-мозговой травмой средней степени тяжести госпитализирован. Предварительно, водитель находился в нетрезвом состоянии, более того, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту ДТП проводится проверка.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов