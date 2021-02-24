3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Дайджест горячих новостей
Карина Пашкова расскажет о самых серьезных чрезвычайных ситуациях. Продолжит выпуск дайджест горячих новостей.
В Фаниполе из-под обвалившегося грунта спасли человека очевидцы
Накануне на линию 101 поступило сообщение о том, что человек оказался заблокирован под землей. Уже на месте бойцы МЧС выяснили, что грунт обвалился в ходе проведения земляных работ. Прокладывали канализацию. В результате происшествия оказался частично засыпан землей на глубине около 3 м мужчина. На помощь ему пришли очевидцы ЧП. Спасенного человека передали врачам.
Помощь спасателей нужна была в Каменецком районе
Там женщина упала в колодец. Сообщение об этом сотрудники МЧС получили около полуночи. Инцидент - в деревне Лисовчицы. Как выяснилось, дама находилась на глубине 3,5 метра в колодце с питьевой водой. К пострадавшей спустился спасатель, она была в сознании, но отвечать на вопросы не могла, только кивала головой. Операция по спасению женщины прошла успешно. После того как ее извлекли на поверхность, даму передали медикам. С диагнозом "общее переохлаждение организма" она госпитализирована.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов