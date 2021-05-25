Дайджест новостей о чрезвычайных происшествиях

Мужчину спасли на пожаре в столице. Накануне сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в доме на Партизанском проспекте. Когда огнеборцы были на месте, оказалось, что горит квартира на втором уровне пятиэтажного дома. В комнате на горящей кровати был обнаружен мужчина, его вынесли из помещения и передали медикам. С диагнозами "термические ожоги", "отравление продуктами горения", "алкогольное опьянение" он был доставлен в больницу. Эвакуировать других жильцов необходимости не было. Возгорание ликвидировали спасатели. Пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем - это одна из версий ЧП.