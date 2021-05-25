3.74 BYN
Дайджест новостей о чрезвычайных происшествиях
Мужчину спасли на пожаре в столице. Накануне сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в доме на Партизанском проспекте. Когда огнеборцы были на месте, оказалось, что горит квартира на втором уровне пятиэтажного дома. В комнате на горящей кровати был обнаружен мужчина, его вынесли из помещения и передали медикам. С диагнозами "термические ожоги", "отравление продуктами горения", "алкогольное опьянение" он был доставлен в больницу. Эвакуировать других жильцов необходимости не было. Возгорание ликвидировали спасатели. Пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем - это одна из версий ЧП.
Подросток в Каменецком районе получил ожоги, когда разжигал котел. О происшествии спасателям сообщили медики. С термическими ожогами юношу доставили в медучреждение. Сам парень из деревни Волковичи. Как выяснилось, котел он пытался разжечь с помощью бензина. В итоге произошла вспышка паров. Одежда на парне загорелась. Вещи он потушил сам, а после за помощью обратился к врачам.